Reforma wymiaru sprawiedliwości. Polacy ocenili, kto poradził sobie lepiej

Rząd Donalda Tuska lepiej prowadzi politykę w zakresie wymiaru sprawiedliwości niż robił to rząd Zjednoczonej Prawicy - wynika z sondażu UCE Research. Co ciekawe, po stronie obecnego gabinetu nie zawsze opowiadają się wyborcy partii go współtworzących. Elektorat jednego z koalicyjnych ugrupowań wyraźnie się tu wyłamuje. Z tempa obiecanych rozliczeń zadowolony nie jest zresztą sam premier, który właśnie wymienił ministra sprawiedliwości.