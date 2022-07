Prezes TK w mailach Dworczyka? "Z nikim nie omawiałam orzeczeń"

Oprac.: Małgorzata Przepióra Polska

Z nikim nie omawiałam nigdy żadnych orzeczeń. Stawianie tez dot. mojej działalności, powołując się na niesprawdzone źródła, kiedy trwa wojna z Ukrainą pokazuje, że jest to działanie, aby zdestabilizować państwo. To jest nieprawda - powiedziała prezes TK Julia Przyłębska w odpowiedzi na pojawiające się w sieci maile, których autorem ma być szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Wynika z nich, jakoby omawiał on z prezes TK treść przyszłych wyroków, które mogą mieć znaczenie dla budżetu państwa.

