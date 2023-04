O godz. 12 przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów przy al. Ujazdowskich w Warszawie odbyła się konferencja prezesów Wojewódzkich Izb Rolniczych.

KRIR: Przywróćmy cła sprzed 1 czerwca 2022 roku

- Zniesienie ceł spowodowało, że na rynek polski wjechała ogromna liczba produktów z Ukrainy - powiedział prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz. W opinii szefa KRIR należy wprowadzić cła sprzed 1 czerwca 2022 roku, by "naprawić rynek wewnętrzny Unii Europejskiej".

Szmulewicz zaproponował, aby opłaty wniesione przez ukraińskich eksporterów w 20 proc. trafiały do Polski, a w 80 proc. były przeznaczane na wojskową i humanitarną pomoc Ukrainie. - Te pieniądze, które są dziś pozyskiwane ze sprzedaży ukraińskiego zboża niewiele pomagają Ukrainie ekonomicznie - stwierdził.

Wiesław Burzyński: Zboże techniczne należy palić w piecu elektrowni

Prezes Pomorskiej Izby Rolniczej Wiesław Burzyński dodał, że w jego opinii należy stworzyć specjalny "agroport" w Gdańsku, skąd będzie wywożone ukraińskie zboże. - Są takie miejsca i takie porty trzeba jak najszybciej odtworzyć. Daliśmy niedawno taką propozycję rządowi, aby pieniądze z CPK przeznaczyć na budowę agroportu w Gdańsku - powiedział Burzyński.

Szef PIR przekazał, że samorząd rolniczy uważa, że tak zwane zboże techniczne należy przeznaczyć do produkcji biopaliw czy biogazu. - A nawet i do spalenia w piecu w elektrowni, jeżeli byłaby taka potrzeba - zakończył.

Mateusz Morawiecki: Plan dla polskiej wsi

Po godz. 13 w KPRM premier Mateusz Morawiecki przedstawił szczegóły dotyczące pomocy dla producentów pszenicy oraz dopłat do nawozów.

Szef rządu oznajmił, że rolnicy uprawnieni do wsparcia związanego ze zbożem muszą posiadać gospodarstwo o powierzchni do 300 hektarów oraz posiadać faktury sprzedaży od 15 kwietnia do 15 czerwca, a nabór wniosków będzie trwał od 1 do 30 czerwca.

- Jestem przekonany, że te szczególne rozporządzenia i te ustawy będą decydowały o opłacalności produkcji rolnej setek gospodarstw rolnych w Polsce - ocenił premier Morawiecki.