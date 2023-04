Fundacja Lux Veritatis postanowiła, jak co roku, ulżyć rodzicom dzieci przygotowujących się do pierwszej komunii świętej. Na swojej stronie internetowej funkcjonuje sklep z dewocjonaliami, dzięki któremu można zakupić pamiątki pierwszokomunijne z przesyłką.

Jak sprawdził serwis INNPoland.pl, na stronie stowarzyszenia można wejść w sekcję "pomysł na prezent", gdzie widnieje kilkadziesiąt pozycji. Wśród nich m.in. książki o tematyce religijnej, różańce, a także gry, magnesy na lodówkę, a nawet ozdobne chusteczki. Ceny niektórych gadżetów są naprawdę wysokie. Za same pisma święte w różnych wersjach zapłacimy od 55 do nawet 130 złotych.

Najdroższy różaniec w ofercie sklepu fundacji kosztuje - bagatela - 199,90 zł. Tyle trzeba wydać na "Różaniec srebrny z koralem", którego cena katalogowa - jak podaje sklep - wynosi 249 zł. W komplecie dostajemy "ozdobne etui prezentowe".

Hitem kolorowe różańce z modeliny

Ale oczywiście rodzice mogą skorzystać z nieco tańszej wersji. I tak "Różaniec św. Rity ze szkła weneckiego" to koszt 89,90 zł. W opisie czytamy, że wykonano go ręcznie ze szkła weneckiego, a "w łączniku różańca zatopiono drobinki płatków róży poświęconej na nabożeństwie ku Jej czci". 20 złotych mniej zapłacimy za "Różaniec z bursztynu 5 mm z Matką Bożą i Janem Pawłem II " - 69,90 zł.

Bestsellerem są za to kolorowe różańce Medjugorie z serc Fimo, które zostały poświęcone w ważnym dla chrześcijan miejscu. W trakcie pisania tego artykułu większość z nich została już wyprzedana. Ich cena to 49,90 zł, ale dokupując do tego "wykonane ręcznie przez jedną z wielu chrześcijańskich rodzin mieszkających w Betlejem" drewniane etui na różaniec z wizerunkiem św. Rodziny (59 zł), koszt takiego pierwszokomunijnego prezentu rośnie i w sumie wynosi już ponad sto złotych. Do tego każdorazowo trzeba doliczyć jeszcze koszty przesyłki - 12,50 zł, bo sklep Rydzyka oferuje darmową dostawę dopiero od wydania w nim co najmniej 250 zł.

Oprócz klasycznych, pamiątkowych różańców, fundacja Lux Veritas zachęca do kupna m.in. "Dziennika mojej pierwszej spowiedzi" (dostępny w promocji za 17,90 zł), chusteczki do I komunii świętej za 15,90 zł, pakietu gier biblijnych za 54 zł, Biblii w komiksie za 89 zł, książki "Nasz Papież. Karol Wojtyła - komiks" w cenie 59 zł i gry komputerowej "Ja Jestem" za 14,90 zł.