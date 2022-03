Ojciec Tadeusz Rydzyk ocenił, że wyrok skazujący członkinię zarządu, dyrektor Fundacji Lux Veritatis Lidię Kochanowicz-Mańk za nieudostępnienie informacji publicznej "to sprawa polityczna". Podkreślił, jej wysokie kompetencje i oddanie spełnianej posłudze.

- Chciałem powiedzieć, że jesteśmy bardzo wdzięczni pani dyrektor wszyscy, nie tylko my w Radiu, ale i wielu ludzi w Polsce, za to, co pani robi bardzo kompetentnie z niesamowitym oddaniem. To jest służba w ewangelizacji Polski i świata. (...) Mamy ogromne zaufanie do pani. Za pani posługę wszyscy dziękujemy" - powiedział o. Rydzyk w Radiu Maryja, zwracając się do Kochanowicz-Mańk.

O. Rydzyk: To jest sprawa polityczna

Redemptorysta podkreślił, że nie trzeba się załamywać i robić swoje, a to, co się teraz dzieje, to kontynuacja działań, które towarzyszą od początku istnienia Radiu Maryja i Telewizji Trwam.

- To jest sprawa polityczna. Widzimy, ile jest do zrobienia w Polsce, w kształtowaniu również sumień, żeby katolik był katolikiem, żeby Polak był Polakiem. Jest bardzo dużo do zrobienia i nasza posługa temu służy - kształtowaniu, formowaniu ludzi. (..) Widzimy, ile potrzeba reform, jak trzeba zreformować wiele spraw. I również wymiar sprawiedliwości pozostawia wiele do życzenia - mówił redemptorysta.

Kochanowicz-Mańk powiedziała, że sumienie ma czyste, a przewód sądowy trwający rok, nie potwierdził żadnego z zarzutów.

- Sąd skazał mnie za to, że pismem z dnia 3 listopada 2016 r. Watchdog poprosił informację publiczną. Wniosek miał dwa punkty. Na pierwszy punkt informacja została udzielona, a na drugi punkt wniosku wydaliśmy decyzję odmowną. Ta decyzja administracyjna był procedowana w sądach administracyjnych, w pierwszej i drugiej instancji. Ta decyzja administracyjna została uznana przez sąd za wydaną prawidłowo, ona jest ostateczna, niewzruszalna. (...) Sąd dziś zobowiązał mnie do udostępnienia tej informacji, a ja nie mogę jej udostępnić, ponieważ złamię prawo administracyjne - mówiła członki zarządu Lux Veritatis.

Obrońca Kochanowicz-Mańk adw. Paweł Panek zaznaczył, że "sprawa jest w toku i prawdopodobnie wszystko będzie robione w tym kierunku, że zostanie wniesiona apelacja".

Adwokat Kochanowicz-Mańk: Dla mnie jako adwokata zarzut jest niezrozumiały

Adwokat podkreślił, że z ustnego uzasadnienia wyroku wynika, że Kochanowicz-Mańk została o co innego oskarżona, a inny czy został jej przypisany.

- Mogę z całą mocą powiedzieć, że zarzut, który został sformułowany w akcie oskarżenia, nie był nie tylko zrozumiały na gruncie języka polskiego, ale dla mnie jako adwokata nie był zrozumiały. Jak zatem w praworządnym państwie bronić kogoś, (jeśli) czegoś adwokat nie rozumie i nikt nie jest w stanie tego zrozumieć - argumentował mecenas.

Sprawa rozpatrywana przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli dotyczyła wniosku, który do fundacji Lux Veritatis złożyła Sieć Obywatelska Watchdog. Stowarzyszenie pytało o przedsięwzięcia finansowane ze środków publicznych - chodziło o dotacje i poczynione z nich wydatki.

W czwartek sąd zdecydował o uniewinnieniu prezesa fundacji o. Tadeusza Rydzyka i członka zarządu o. Jana Króla. Za winną uznał jedynie członkinię zarządu Lidię Kochanowicz-Mańk, skazując ją na 3 miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok oraz 3 tys. zł grzywny. Sąd zobowiązał ją także do udostępnienia informacji publicznej, o którą wnioskował Watchdog. Nie uznał przy tym za zasadne orzeczenie zakazu zajmowania stanowisk w podmiotach korzystających ze środków publicznych.

"Oskarżona działała umyślnie, z zamiarem ewentualnym"

Sąd podkreślił, że Kochanowicz-Mańk udzieliła Watchdogowi jedynie częściowej odpowiedzi na wniosek i to z opóźnieniem. "Oskarżona działała umyślnie, z zamiarem ewentualnym" - podkreślił sąd. Sędzia Katarzyna Bień zdecydowała się jednak na inny opis i kwalifikację czynu niż ta zawarta w akcie oskarżenia, uznając m.in., że oskarżonych nie można uznać za funkcjonariuszy publicznych.

Sędzia oceniła, że wymierzona kara ma mieć funkcję prewencyjną. Wzięto pod uwagę długi okres trwania czynu - czyli to, że do tej pory nie udzielono pełnej odpowiedzi na wniosek o informację publiczną.