- Zamknięcie strony Konfederacji jest absolutnym skandalem. To przejaw cenzury. Jestem za wolnością w internecie. Wolnością, która nie narusza godności i wolności innych ludzi. I to niezależnie od tego, czy się z tym kimś zgadzam, czy nie - mówił Mateusz Morawiecki w rozmowie z Piotrem Witwickim i Paweł Czuryłą.

Dziennikarze zwrócili premierowi uwagę, że państwa praktycznie nie są w stanie przeciwstawić się korporacjom. - Stany Zjednoczone i Unia Europejska pozwoliły, by ten dżinn, dżinn potężnych, ponadnarodowych korporacji wyleciał z butelki. To niebezpieczny trend i jako państwa narodowe powinniśmy się temu przeciwstawiać z całą mocą - stwierdził premier.

Facebook usuwa profil Konfederacji

W środę politycy Konfederacji byli oburzeni, kiedy Facebook zablokował ich profil. Stronę obserwowało 670 tys. osób. Powodem miało być "złamanie regulaminu dot. informacji o COVID".



Politycy Konfederacji przygotowali specjalne oświadczenie. Pisali w nim złożeniu pozwu przeciwko Facebookowi w trybie cywilnym oraz "pilne przedstawienie projektu internetowego chroniącego chroniącego uczestników demokratycznej debaty politycznej przed ocenzurowaniem".

Stwierdzili również, że oczekują "przywrócenia profilu Konfederacji" oraz reakcji polskiego rządu w tej sprawie.

Rząd reaguje

Tego samego dnia, na rządowej stronie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała oświadczenie. "KPRM głęboko nie zgadza się z decyzją, której skutkiem jest ograniczenie możliwości funkcjonowania w Internecie legalnie działającej w Polsce partii politycznej" - poinformowano, wskazując, że godzi to w podstawowe wolności obywatelskie.

"Różnice pomiędzy stanowiskami rządu a przedstawicielami partii politycznych wyrażane są w debacie publicznej i oceniane przez wyborców w procesie demokratycznym. Usuwanie stron ugrupowań parlamentarnych z mediów społecznościowych przez administracje międzynarodowych portali, godzi w podstawowe wolności obywatelskie i nie może być akceptowane" - podkreślono.

Podatki dla korporacji

Przy okazji sprawy zablokowania profilu Konfederacji, w wywiadzie poruszono kwestię opodatkowania dużych, międzynarodowych korporacji. - Jak refren powtarzam od 10 lat: raje podatkowe muszą zniknąć. Bogate firmy i bogaci ludzie poprzez raje podatkowe unikają płacenia podatków. Ale jakoś nie chcą mieszkać i posyłać swoich dzieci do szkoły na Bermudach, na Cyprze czy w innych rajach - stwierdził premier.

- Po drugie, nasz rząd poprzez szereg wdrożonych regulacji, poprzez podatek bankowy, podatek minimalny, czy handlowy zrobił właściwy krok w kierunku poprawy tej sytuacji - mówił dalej.

- Będziemy konsekwentnie dążyć do tego, aby najbogatsze firmy "nie jechały na gapę". Aby dawały swój wkład do rozwoju państw, miast i wiosek, gdzie prowadzą biznes. To będzie długa droga, droga solidarności. Ale dojdziemy do celu. Wygramy - zapewnił.

