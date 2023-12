Donald Tusk powołał specjalny zespół. Ma jasne zadania

Do zadań Międzyresortowego Zespołu do spraw przywracania praworządności oraz porządku konstytucyjnego należeć będą:

- Będę robił wszystko, co w mojej mocy, aby naprawić to, co zostało popsute, jeżeli chodzi o kwestie związane z praworządnością, żeby Polska była lojalnym państwem członkowskim UE, oraz by Polska wypełniała zobowiązania wynikające z umów międzynarodowych - deklarował na środowej konferencji prasowej szef resortu sprawiedliwości Adam Bodnar.