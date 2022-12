Polska Dodatek do prądu nie dla nich. Dlaczego rząd wykluczył tę grupę z pomocy?

Wojna w Ukrainie, inflacja i kryzys energetyczny sprawiły, że Polacy muszą szukać oszczędności. To właśnie dlatego Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił, że od 1 grudnia zmienia się tzw. premia remontowa, czyli finansowe wsparcie dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia remontowe. Zmiany dotyczą Funduszu Termomodernizacji i Remontów (FTiR), z którego BGK udziela premii na remonty oraz poprawę efektywności energetycznej budynków.



Premia remontowa. Od 1 grudnia więcej pieniędzy

Dzięki wyższym środkom niektórzy Polacy będą mogli poprawić swoje warunki mieszkaniowe. Premia zwiększyła się bowiem z 15 na 25 proc. kosztów przedsięwzięcia remontowego.

Zmiany są pokłosiem ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków. Warto dodać, że jednocześnie podwyższono także premię termomodernizacyjną (z 16 na 26 proc. kosztów inwestycji).

Kto może ubiegać się o wsparcie finansowe z premii remontowej?

Z premii będą mogli skorzystać m.in. właściciele oraz zarządcy budynków wielorodzinnych. Muszą oni jednak spełnić kilka warunków. W przepisach możemy przeczytać, że "użytkowanie budynku musiało rozpocząć się co najmniej 40 lat przed dniem złożenia wniosku o premię remontową lub co najmniej 20 lat przed złożeniem wniosku o premię remontową do banku kredytującego".

W dalszych wytycznych można znaleźć informacje, że "budynek musi należeć do społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub towarzystwa społecznego i musi być wybudowany przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez BGK na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. lub przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa".

Głównymi adresatami premii remontowej są osoby prawne, jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego (TBS) i społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM). Ze wsparcia nie mogą jednak skorzystać właściciele domów jednorodzinnych.

Gdzie składać wnioski o premię remontową?

Ci, którzy chcą otrzymać premię remontową i spełniają powyższe wymogi, mogą ubiegać się o pieniądze na podstawie złożonego wniosku. Inwestorzy muszą je złożyć w banku kredytującym inwestycję, który współpracuje z BGK. Listę placówek bankowych można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.



Premia MZG dla gmin

Należy dodać, że w przypadku budynków, gdzie lokale należą do mieszkaniowego zasobu gminy, możliwe będzie nowe rozwiązanie. Mowa o ubieganiu się o premię MZG na przeprowadzenie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego albo remontowego. Premia ta ma wynieść 50 proc. kosztów przedsięwzięcia.

Wyjątkiem są budynki objęte opieką konserwatorską lub będące przedmiotem rewitalizacji. W takim przypadku premia MZG wyniesie 60 proc. O pieniądze mogą wnioskować gminy i spółki gminne. Wsparcie otrzymają niezależnie od tego, czy inwestycja jest finansowana z kredytu, czy też ze środków własnych.

Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował również, że wszystkie powyższe zmiany w finansowaniu będą funkcjonowały pod wspólną nazwą: Program TERMO.

