W pracownikach TVP narasta niepokój, co do dalszej kariery i kursu, jaki może obrać stacja po utworzeniu nowego rządu. Adam Giza, reporter zajmujący się tematyka medyczną, a związany z telewizją publiczną, nadesłał do redakcji portalu Wirtualnemedia.pl komunikat, w którym opowiada o swojej dotychczasowej karierze, a także podkreśla swoją apolityczność. "To była misja w czystej postaci! Nigdy nie zajmowałem się polityką - chorują wszyscy od liderów PO po zwolenników PiS" - wskazał.