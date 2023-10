Marcin Wolski z TVP o logice stacji na wybory 2023. "Czuję się współwinny"

Przyznał, że przez ostatnie miesiące w TVP "propaganda się lała" i była adresowana do "betonowego elektoratu", a on został zawieszony, bo "nie pasował już do linii twardego ataku". Ocenił również, że była to strata "czasu i pieniędzy", bo "betonowy elektorat i tak by zagłosował na PiS".