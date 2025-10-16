Zgłoszenie o pożarze hotelu w Mniszewie trafiło do straży pożarnej w czwartek ok. 3 nad ranem. Na miejsce natychmiast wysłane zostały liczne jednostki ratownicze. W sumie z ogniem walczy 140 strażaków z 30 zastępów straży pożarnej. Zadysponowano również specjalistyczne plutony z sąsiednich powiatów.

Jak przekazał Interii rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach mł.asp. Wiktor Czubaj w momencie wybuchu pożaru w hotelu przebywało dziewięciu gości. Wszyscy samodzielnie się ewakuowali. Na chwilę obecną nie ma informacji o poszkodowanych.

Pożar hotelu na Mazowszu. Strażacy walczą z ogniem

- Cały czas walczymy z pożarem. Na szczęście ogień się już nie rozprzestrzenia. Staramy się dotrzeć do miejsc gdzie jest ukryte źródło pożaru - przekazał mł.asp. Czubaj.

