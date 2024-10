Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Pogoda w piątek pełna wyzwań

Jak wynika z danych IMGW w czwartek w większości Polski było ponad 20 stopni, a najcieplej było w Kozienicach i Krakowie , gdzie termometry pokazały 22,9 st. C .

Piątek będzie jednak o wiele chłodniejszy . Tym razem możemy liczyć na maksymalnie 11-14 stopni Celsjusza , a na terenach podgórskich w ciągu dnia może być nie więcej niż 9 st. C .

Z powodu dużego zachmurzenia i przelotnego deszczu niemal wszędzie pogoda nie będzie zachęcała do wychodzenia na dwór. Najwięcej deszczu może spaść na południu Małopolski i Podkarpacia oraz na Lubelszczyźnie: do 10 mm . Z tego powodu na południu województw małopolskiego i podkarpackiego obowiązują alerty IMGW pierwszego stopnia.

Niebezpieczne wichury na północy

Cały czas na północy Polski będzie się utrzymywać silny wiatr. Nad morzem może osiągać w porywach prędkość do 75 km/h, a lokalnie do 85 km/h. Dla północnych części województw zachodniopomorskiego i pomorskiego w związku z tym obowiązują do godz. 15:00 ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia.