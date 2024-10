Zorza polarna nad Polską. Jak zaobserwować zjawisko?

Spodziewana burza magnetyczna, związana z rozbłyskami na słońcu, to gwałtowny wyrzut energii , który wpływa na ziemskie pole magnetyczne. Są one jednak odpowiednio klasyfikowane według skali.

"W czwartek możemy mieć do czynienia z burzą geomagnetyczną kategorii G4, co oznacza, że będzie bardzo silna " - poinformowało w mediach społecznościowych Centrum Badań Kosmicznych PAN. Prognozowany stopień burzy wskazuje na to, że skutki mogą być wyjątkowo wyraźne.

Jednak by to niecodzienne zjawisko było dobrze widoczne, potrzebne są do tego odpowiednie warunki pogodowe. Eksperci zalecają, by udać się poza miasto, z dala od źródeł sztucznego światła. Jednak to nie zawsze wystarczy, gdyż prognozy zmieniają się dynamicznie, dlatego warto na bieżąco śledzić najnowsze informacje.