We wtorkowy wieczór pociągi w różnych regionach Polski notują spore opóźnienia lub zostały całkowicie odwołane . Zgodnie z danymi na Portalu Pasażera po godz. 21:20, przerwano bieg składów: EC/IC Cracovia (Praga - Przemyśl), EIP Pendolino nr 4502 (Gliwice - Warszawa - Gdynia), IC Matejko (Szczecin - Kraków) czy przewoźników regionalnych: Kolei Mazowieckich z Działdowa do Warszawy i Polregio na trasie Kędzierzyn-Koźle - Nysa.

PKP. Dziesiątki pociągów opóźnione. Problemy na trasach krajowych i zagranicznych

Problemy mają też podróżni w IC Gedania, który łączy Berlin z Trójmiastem. Do końcowej stacji dojadą z opóźnieniem szacowanym obecnie na 141 minut. Niewiele mniejsze problemy odczuwają pasażerowie Polregio jadący z Piły do Bydgoszczy (skład nr 85432 ma 137 minut spóźnienia) czy ulokowani w składzie IC Bosman z Kołobrzegu do Wrocławia.