Fikcyjna postać laureatką konkursu. Oświadczenie Polska Press

Polska Press w oświadczeniu wysłanym portalowi wirtualnemedia.pl poinformowało, że odebrano tytuł fikcyjnej osobie i przyznano go Eugeniuszowi Głodowskiemu, właścicielowi piekarnio-ciastkarni w Lęborku, który zdobył drugie miejsce.

"Wyniki konkursu zostały zaktualizowane w związku z ujawnieniem faktu, że nominacja i głosowanie na 'kandydatkę' z pierwszego miejsca były wynikiem antyspołecznego happeningu przeprowadzonego przez zgłaszającą ją osobę. Ubolewamy, że w trakcie plebiscytu promującego pożyteczne postawy i działania podjęto próbę ingerencji w wyniki" - przekazano.

Biuro prasowe wydawnictwa zapewniło także, że "w związku z zaistniałym zdarzeniem wszelkie regulaminy Polska Press Grupy zostaną zweryfikowane pod kątem pojawiających się zmian technologicznych, które mogłyby prowadzić do popełniania nadużyć, tak jak miało to miejsce w przedmiotowym plebiscycie".

