Poseł Konfederacji zwrócił się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz do Ministerstwa Równości z interpelacją na temat wieku emerytalnego w Polsce. Witold Tumanowicz stwierdził, że różne progi - 60. rok życia dla kobiet i 65. rok życia dla mężczyzn - to przejaw nierównego traktowania płci.