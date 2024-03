- Radosław Sikorski powiedział, że odwołuje ambasadorów, tylko że nie ma do tego żadnych kompetencji - ocenił Przemysław Czarnek, odnosząc się do decyzji ministra spraw zagranicznych. Ponadto poseł PiS w mocnych słowach odniósł się do samego szefa resortu. - Pajacować to sobie może - dodał były minister edukacji. Ironizował również, że Sikorski "jak chce, to może odwołać także 50 biskupów".