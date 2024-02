- Robert Bąkiewicz poprzez kolegów próbuje sobie załatwić ułaskawienie. To jest układ koleżeński - stwierdził polityk KO Konrad Frysztak. Poseł zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy o to, by nie ułaskawiał Bąkiewicza. - Został skazany za czyn chuligański, a zgodnie z prawną definicją to umyślny zamach na zdrowie, na wolność, cześć lub nietykalność. To nie są błahe przestępstwa - powiedział Frysztak.