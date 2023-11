Robert Bąkiewicz prawomocnie skazany

- Oskarżony twierdził, że bronił kościoła, ale w ocenie sądu twierdzenia te nie znajdują aprobaty w świetle polskiego porządku prawnego. Oskarżony sam sobie określił, co jest zgodne z prawem, a co nie jest zgodne z prawem. To nie oskarżony ma decydować, co jest boskie i co podoba się Bogu, oskarżony ma przestrzegać praw do przestrzegania porządku - podkreśliła cytowana przez "Rzeczpospolitą" sędzia Sądu Rejonowego Małgorzata Drewin.