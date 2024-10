Porażka programu "500 plus". Jest raport

Porażka programu "Rodzina 500 plus". Fatalne dane w rządowym raporcie

"Program 'Rodzina 500 plus' miał bardzo ograniczony wpływ na dzietność" - czytamy w sprawozdaniu z wykonania ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci za 2023 rok. Dokument, który trafił do Sejmu, jasno pokazuje, że jeden z flagowych pomysłów rządu PiS nie przyczynił się do wzrostu dzietności w Polsce.