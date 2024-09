Temperatura minimalna nadchodzącej nocy wynieść ma od 4 st. C na zachodzie kraju do 11 st. C na wybrzeżu. Najzimniej zdecydowanie będzie w Kotlinie Kłodzkiej. Tam przy gruncie temperatura może spaść do -1 st. C. To pierwsza tak zimna noc w tym regionie od początku kalendarzowej jesieni.

Zimno w Kotlinie Kłodzkiej. W Tatrach może spaść śnieg

Tylko na wybrzeżu spodziewane są przelotne opady deszczu, zaś intensywne, do 45 mm, w kotlinach bieszczadzkich. Nad morzem dalej będzie wietrznie - wiatr wiać może w porywach z prędkością do 90 km/h.

W górach wystąpić mogą opady deszczu ze śniegiem lub nawet samego śniegu. Na szczytach Tatr może przybyć nawet do 5 cm białego puchu. Dodatkowo w Karpatach wiatr powieje z prędkością do 65 km/h, a w wysokich partiach Sudetów - do 70 km/h.

Niedziela przyniesie dalszy spadek temperatur w dzień. Małemu i umiarkowanemu zachmurzeniu towarzyszyć będą przelotne opady deszczu na północy i południowym wschodzie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. C do 15 st. C, a w rejonach podgórskich około 7 st. C.

Powódź w Polsce a pogoda. Najnowsze prognozy

Kotlina Kłodzka jest jednym z regionów, które najbardziej ucierpiały podczas tegorocznej powodzi. Największa fala powodziowa uderzyła w ten obszar 15 września.

Woda zalała m.in. Stare Miasto w Kłodzku, Stronie Śląskie i Lądek-Zdrój. Wiele osób zostało pozbawionych dachu nad głową.

W tym tygodniu właśnie z Kotliny Kłodzkiej napłynęły kolejne informacje o dwóch ofiarach powodzi. Tym samym bilans zmarłych w jej wyniku wzrósł do dziewięciu osób. Reklama

