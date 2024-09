Polska pod wpływem rozległego wyżu. Ostatnie podrygi lata

"Polska znajduje się w zasięgu rozległego wyżu znad Europy północnej z centrami nad Morzem Norweskim i Skandynawią. Ze wschodu napływa suche powietrze polarne kontynentalne" - czytamy w komunikacie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Jak podają synoptycy, mieszkańcy stolicy mogą spodziewać się w weekend "spadku ciśnienia", a miejscami w kraju pojawią się gęste mgły.



Prognoza pogody. Zapowiada się słoneczna sobota

W sobotę bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Początkowo na północy silne zamglenia i miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m, lokalnie do 100 m. Reklama

Temperatura maksymalna od 18 st. C, 20 st. C miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich, około 22 st. C w centrum do 25 st. C na północy kraju. W sobotę w Warszawie zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 23 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich.

"Przewiduje się wahania ciśnienia, dopiero po południu ciśnienie zacznie spadać" - podaje IMGW.

Pogoda na weekend. Chłodna noc i ciepła niedziela

W nocy z soboty na niedzielę bezchmurnie i zachmurzenie małe, miejscami na północy kraju umiarkowane i tam lokalnie silne zamglenia oraz mgły ograniczające widzialność do 200 m.

Temperatura minimalna od 4 st. C lokalnie na wschodzie, około 8 st. C w centrum do 15 st. C nad morzem. W rejonach podgórskich Dolnego Śląska lokalnie 3 st. C, Małopolski i Podkarpacia lokalnie około 1 st. C. Miejscami na południu kraju temperatura przy gruncie około 0 st. C. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich.

W niedzielę wystąpi zachmurzenie małe, jedynie miejscami na południowym zachodzie bezchmurnie. Początkowo na północy silne zamglenia i możliwe mgły ograniczające widzialność do 200 m. Reklama

Temperatura maksymalna od 18 st. C, 20 st. C miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich, około 22 st. C w centrum do 25 st. C miejscami na północy kraju. Wiatr słaby, przejściowo na zachodzie umiarkowany, z kierunków wschodnich.

