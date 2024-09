Jeszcze przez kilka dni aura będzie dla nas łaskawa. Dzięki utrzymującemu się rozległemu wyżowi znad północnej Europy będziemy mogli cieszyć się słoneczną i suchą pogodą. To ważna wiadomość dla osób przebywających na terenach objętych powodzią. Od poniedziałku jednak przyjdzie pogorszenie, które na dobre rozkręci się we wtorek.

IMGW: Piątek bez deszczu

Prognozę pogody na kolejne siedem dni przedstawił Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wynika z niej, że o ile do końca tygodnia będzie dosyć ciepło, to noce zrobią się wyraźnie chłodniejsze. W kotlinach górskich mogą nawet pojawić się przymrozki.

Piątkowy poranek na Pomorzu może być mglisty, jednak w ciągu dnia w całym kraju będzie słonecznie i pogodnie. Nigdzie nie będzie padać.

Termometry pokażą przeważnie od 21 do 25 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie nad morzem i terenach podgórskich: od 18 do 20 stopni. Wiatr będzie słaby, choć w wysoko w Sudetach porywisty - prognozuje IMGW.

W nocy z piątku na sobotę na północy Polski pojawią się mgły ograniczające widzialność poniżej 200 metrów.

Pogoda w weekend wciąż bardzo dobra

Słoneczna, wyżowa pogoda utrzyma się również w sobotę i niedzielę. Rano znowu mogą pojawiać się gęste mgły, szczególnie na Pomorzu. Jedynie w niedzielę w zachodniej części Wybrzeża może lokalnie przelotnie popadać - w reszcie kraju przez weekend będzie sucho.

Weekendowe dni będą dosyć ciepłe, z temperaturami przeważnie od 21 do 24 st. C. Nieco chłodniej będzie na terenach podgórskich i na Wybrzeżu: od 18 do 20 stopni. Nad morzem trzeba się liczyć z porywistym wiatrem osiągającym do 50 km/h. Reklama

Noce i poranki będą wyraźnie chłodniejsze. W kotlinach górskich może być około 4 st. C, a miejscami przy gruncie mogą nawet wystąpić przymrozki.

Prognoza pogody po weekendzie z ochłodzeniem

Początek przyszłego tygodnia wciąż będzie słoneczny na wschodzie, południu i w centrum Polski, jednak na zachodzie warunki mogą się pogorszyć. Niewykluczone, że na zachodnich krańcach przelotnie popada, jednak nie powinny to być groźne ulewy.

W większości Polski będzie od 21 do 23 stopni Celsjusza, a na terenach podgórskich o kilka stopni mniej: 17-19 stopni. Wiatr będzie słaby.

Szykuje się pogorszenie

Duża zmiana nastąpi we wtorek. Ten dzień przyniesie nie tylko opady deszczu, ale też ochłodzenie. Najgorsza pogoda będzie w zachodniej połowie kraju, gdzie zrobi się pochmurnie i deszczowo. Lokalnie przyjdą również burze z porywistym wiatrem osiągającym do 65 km/h. Wysoko w górach podmuchy mogą sięgać 90 km/h.

Wtorek na zachodzie oraz nad morzem będzie chłodniejszy, z temperaturami do 18 st. C. Najcieplej będzie na wschodzie - do 24 stopni.

Na szczęście są też pozytywne informacje: od wtorku poranki zrobią się cieplejsze i na zachodzie w nocy nie będzie chłodniej niż 15 st. C. Reklama

We wtorek pogoda się pogorszy, zwłaszcza w zachodniej połowie kraju. Będzie również chłodniej / wxcharts /

Wracają deszcze i burze

Kolejne dni nie przyniosą pozytywnej zmiany. W środę warunki będą jeszcze gorsze. Dzień będzie pochmurny, a przelotne opady deszczu możliwe będą w niemal całej Polsce. Nie ma co liczyć na ocieplenie: na Wybrzeżu i terenach podgórskich będzie do 18 stopni, a w reszcie kraju nie więcej niż 21 st. C.

Czwartek będzie kolejnym nieprzyjemnym, deszczowym dniem w wielu miejscach. Najwięcej opadów synoptycy IMGW spodziewają się na Pomorzu, jednak pokropić może też w wielu innych miejscach kraju. Na zachodzie może zagrzmieć.

W czwartek będzie padać w niemal całej Polsce, a najgorszej pogody można oczekiwać na północy / wxcharts /

W czwartek termometry pokażą zwykle od 17 do 21 stopni Celsjusza, jednak na terenach podgórskich w ciągu dnia może być zaledwie 13 stopni. Z kolei wiatr będzie umiarkowany i dość silny w całej Polsce, osiągający w porywach do 65 km/h.

