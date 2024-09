Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą dominuje rozległy wyż z głównymi ośrodkami nad Morzem Bałtyckim oraz Północnym Atlantykiem, jedynie na północnym wschodzie oraz południu kontynentu pogodę kształtują niże.

Polska pozostaje pod wpływem wspomnianego wyżu. Nadal napływa nad nasz kraj suche powietrze polarne kontynentalne.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1015 hPa. Przewiduje się spadek ciśnienia. Reklama

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Prognoza pogody. Na północy gęste mgły, ograniczona widoczność

W piątek bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Na północy kraju i w kotlinach górskich początkowo silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 200 m.

Temperatura maksymalna od 19 st. C nad morzem i w kotlinach górskich do 25 st. C na zachodzie i północy. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty, z kierunków wschodnich.

W nocy z piątku na sobotę bezchmurnie, jedynie na północy zachmurzenie małe. Na północy kraju i w kotlinach górskich lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 7 do 11 st. C, nad morzem około 15 st. C, a w rejonach podgórskich miejscami spadek do 3 st. C. Wiatr przeważnie słaby, z kierunków wschodnich.

Kiedy nadejdzie zmiana pogody? Sprawdź najlepsze prognozy w serwisie Interii

Pogoda. Znamy prognozę na sobotę. Spokojnie w całym kraju

W sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane. Początkowo na północy silne zamglenia i mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 19-20 st. C nad morzem i w rejonach podgórskich do 25 st. C miejscami na północy kraju. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany i porywisty z kierunków wschodnich. Reklama

W Warszawie w piątek zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura maksymalna 24 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. W nocy zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura minimalna 10 st. C.

Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków wschodnich. W sobotę zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 23 st. C. Wiatr słaby, wschodni i północno-wschodni.

Prognoza dla trzech milionów miejscowości, aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

-----

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!