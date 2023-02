- Nasz zespół będzie pracował w Turcji non stop, przez 24 godziny, w dwóch miejscach na raz do siedmiu dni - powiedział komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak. - Takie są szacowane możliwości i takie są też szacowane zdolności ludzi do przetrwania w takim gruzowisku, gdzie temperatury spadają do niskich poziomów - wyjaśnił komendant.

- Jako jedyni lądujemy w samym epicentrum, na lotnisku, które będzie jak najbliżej epicentrum tego zdarzenia - powiedział na konferencji przed wylotem do Turcji szef straży pożarnej. Potwierdził, że chodzi o lotnisko w Gaziantep.



- Jedziemy i lecimy po to, żeby ratować ludzi - zaznaczył Bartkowiak. - Pojedziemy z najlepszym, co mamy. Jesteśmy jedną z najlepszych grup poszukiwawczo-ratowniczych na świecie - przekazał.

Według niego główny sprzęt to geofony i "wszystko, co potrzebne, żeby ustabilizować obiekt i odszukiwać ludzi".



- Możemy być dumni z tych ludzi, będą nas świetnie i godnie reprezentować. Dadzą wszystko z siebie, żeby uratować jak najwięcej osób - dodał komendant główny straży pożarnej.