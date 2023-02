Podczas konferencji prasowej prezydent Turcji przekazał, że dzisiejsze trzęsienie ziemi to największa katastrofa w kraju od 1939 roku. - Liczba ofiar wzrosła do 912, a rannych do 5383 osób - powiedział prezydent. Dodał, że akcja ratunkowa trwa i bilans ofiar i rannych nie jest ostateczny. Dodatkowo zawaliło się co najmniej 2818 budynków.

Prezydent dodał, że 45 krajów zaoferowało Turcji pomoc. Unijni komisarze Josep Borrell i Janez Lenarcic poinformowała, że do Turcji ruszają ekipy ratownicze z Bułgarii, Chorwacji, Czech, Francji, Grecji, Holandii, Polski i Rumunii.

Reklama