Policjanci nieustanne apelują, aby nie wchodzić do lasów otaczających Gdynię, ponieważ to właśnie tam ukrywa się prawdopodobnie Grzegorz Borys, który może być niebezpieczny. Tym razem jednak mundurowi zauważają, że do niebezpiecznych sytuacji może dojść podczas Święta Zmarłych.