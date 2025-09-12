Ministerstwo wskazuje, że eksperci z Polski i Ukrainy mają współpracować w zakresie "planowanych szkoleń dronowych".

O miejsce szkolenia wcześniej na antenie Polsat News był pytany wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.

Zaznaczył, że Kijów udzieli nam wsparcia, ale w formie wymiany informacji i konsultacji. - Czy będziemy się w tej sprawie kontaktować i wyciągać wnioski? Robimy to na bieżącą. Teraz w Kijowie jest pan minister Sikorski - zaznaczył polityk.

- Chciałbym też jasno powiedzieć: nie ma żadnej zmiany, jeżeli chodzi o stanowisko polskiego rządu. Polska nie wysyła i nie wyśle żołnierzy na Ukrainę - podkreślił Cezary Tomczyk.

Zełenski o szkoleniu Polaków. "Jesteśmy otwarci i gotowi"

Wcześniej o możliwości szkolenia Polaków informował prezydent Wołodymyr Zełenski.

Podczas konferencji prasowej zaznaczył, że przedyskutował z premierem Donaldem Tuskiem kwestię treningów dla polskich sił zbrojnych w dziedzinie neutralizacji dronów.

- Jesteśmy otwarci i gotowi. Donald (Tusk - red.) powiedział, że wyśle swoich żołnierzy, kogokolwiek będzie potrzeba. Skontaktowałem ich z naszym ministrem obrony, Naczelnym Dowódcą gen. Syrskim, który jest dziś w kontakcie z polskim dowódcą - zaznaczył.

Drony nad Polską. Będzie większe zaangażowanie sojuszników

Polscy politycy deklarują zwiększenie ochrony polskiego nieba. Rozmowy z Kijowem to jeden z elementów, większe będzie też zaangażowanie sojuszników z NATO.

To pokłosie wydarzeń nocy z 9 na 10 września, kiedy - według najnowszych informacji - 21 rosyjskich dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną. Kilka zostało zestrzelonych przez samoloty polskich i sojuszniczych sił powietrznych.

