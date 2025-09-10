Nowa reakcja z Moskwy. Rosyjska armia składa "deklarację"
Rosyjska armia twierdzi, że jest gotowa do rozmów z Polską w sprawie "domniemanego" wtargnięcia dronów - podała agencja AFP. Wcześniej rosyjscy przedstawiciele podkreślali, że "nie ma żadnych dowodów, że w Polsce pojawiły się ich bezzałogowce".
"Nie było zamiaru atakowania żadnych celów na terytorium Polski" - poinformowało w środowym oświadczeniu rosyjskie Ministerstwo Obrony.
"Jesteśmy gotowi do konsultacji w tej sprawie z polskim Ministerstwem Obrony" - dodano.
Rosyjski resort przekonywał, że maksymalny zasięg użytych bezzałogowych statków powietrznych, które miały przekroczyć granicę z Polską, nie przekracza 700 km.
Rosyjskie dorny nad Polską. Kreml komentuje
Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow początkowo odmówił komentarza w tej sprawie, twierdząc, że kwestia ta leży w gestii ministerstwa obrony.
Później cytowany przez agencję RIA Nowosti stwierdził, że "zachodni przywódcy regularnie oskarżają Moskwę o prowokacje, nie próbując przedstawić dowodów".
W nocy z wtorku na środę, gdy trwał atak Rosji na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez rosyjskie drony.
Część bezzałogowców została zestrzelona. Według NATO po raz pierwszy samoloty walczyły z potencjalnym zagrożeniem w przestrzeni powietrznej Sojuszu.
Były to - jak podały źródła - polskie myśliwce F-16, holenderskie myśliwce F-35 i włoskie samoloty rozpoznawcze AWACS.
