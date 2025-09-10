"Nie było zamiaru atakowania żadnych celów na terytorium Polski" - poinformowało w środowym oświadczeniu rosyjskie Ministerstwo Obrony.

"Jesteśmy gotowi do konsultacji w tej sprawie z polskim Ministerstwem Obrony" - dodano.

Rosyjski resort przekonywał, że maksymalny zasięg użytych bezzałogowych statków powietrznych, które miały przekroczyć granicę z Polską, nie przekracza 700 km.

Rosyjskie dorny nad Polską. Kreml komentuje

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow początkowo odmówił komentarza w tej sprawie, twierdząc, że kwestia ta leży w gestii ministerstwa obrony.

Później cytowany przez agencję RIA Nowosti stwierdził, że "zachodni przywódcy regularnie oskarżają Moskwę o prowokacje, nie próbując przedstawić dowodów".

W nocy z wtorku na środę, gdy trwał atak Rosji na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez rosyjskie drony.

Część bezzałogowców została zestrzelona. Według NATO po raz pierwszy samoloty walczyły z potencjalnym zagrożeniem w przestrzeni powietrznej Sojuszu.

Były to - jak podały źródła - polskie myśliwce F-16, holenderskie myśliwce F-35 i włoskie samoloty rozpoznawcze AWACS.

Wkrótce więcej informacji...

"Te drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone". Nadzwyczajna konferencja premiera Polsat News Polsat News