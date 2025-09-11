Polscy wojskowi i wyjazd do Ukrainy na ćwiczenia. Enigmatyczne komunikaty

Polska będzie ściśle współpracowała z Ukrainą, jeśli chodzi o systemy antydronowe - mówił na konferencji po posiedzeniu RBN premier Donald Tusk. Szef rządu nadmienił, że są "umówieni na konkretne rozmowy w najbliższych godzinach". Agencja Reutera donosiła z kolei, że polscy wojskowi udadzą się do Ukraniy, aby odbyć szkolenie w zakresie zwalczania dronów. Źródło w MON sprawę skomentowało krótko i enigmatycznie.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego premier Donald Tusk poinformował o dotychczasowych ustaleniach w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

Szef rządu mówił również o wsparciu, jakie zaoferowało wiele krajów członkowskich NATO. Ponadto przekazał, że Polska będzie ściśle współpracowała z Ukrainą, jeśli chodzi o systemy antydronowe.

Rosyjskie drony nad Polską. Będzie współpraca z Ukrainą. Zapowiedzi z Warszawy i Kijowa

- Będziemy czerpali z najlepszych wzorów, a te ukraińskie są w tym sensie najlepsze, bo są sprawdzone na polu walki w budowie możliwie skutecznej zapory antydronowej - mówił Donald Tusk.

Premier dodał, że "jesteśmy umówieni w najbliższych godzinach na konkretne rozmowy i wymianę doświadczeń ze stroną ukraińską". Jednocześnie szef rządu nie przekazał więcej szczegółów w tej kwestii.

Niewiele wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas konferencji ze swoim fińskim odpowiednikiem Alexandrem Stubbem w Kijowie także mówił o współpracy z naszym krajem.

    - Jesteśmy otwarci i gotowi. Donald Tusk powiedział, że wyśle do Ukrainy swoich wojskowych. Skontaktowałem ich z naszym ministrem obrony oraz dowódcą Ołeksandrem Syrskim, który jest dziś w kontakcie z polskim dowódcą - przekazał Zełenski.

    Polscy wojskowi pojadą do Ukrainy na szkolenie? "Będą prowadzone rozmowy"

    W środę ukraiński prezydent przekazał, że zaproponował Polsce pomoc, szkolenia i dzielenie się doświadczeniem w zwalczaniu rosyjskich dronów, w szczególności Shahedów. "Uzgodniliśmy z Donaldem Tuskiem odpowiednią współpracę na szczeblu wojskowym" - przekazał.

    Tymczasem w czwartek agencja Reutera, powołując się na swoje źródło zaznajomione ze sprawą, powiadomiła, że "przedstawiciele polskiego wojska udadzą się na Ukrainę, aby odbyć szkolenie w zakresie zestrzeliwania dronów".

    Jak ustalił Polsat News, źródło w Ministerstwie Obrony Narodowej przekazało, że w tej sprawie będą prowadzone rozmowy. 

