Premier o "dramatycznej nocy". "Prowokacja na dużą skalę"
Mamy do czynienia prawdopodobnie z prowokacja nad dużą skalę - powiedział premier Donald Tusk, rozpoczynając specjalne posiedzenie rządu. Dodał, że ostatnia noc była "dramatyczna", ale nie odnotowano żadnych ofiar.
Rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły przestrzeń powietrzną Polski podczas ataku na Ukrainę. W związku z tym premier Donald Tusk skomentował tę sytuację przed posiedzeniem Rady Ministrów.
- Trwają konsultacje z sojusznikami - zapewnił premier. Podkreślił, że "współpraca między instytucjami jest wzorowa" i on sam jest w stałym kontakcie z prezydentem.
- Jesteśmy jak jedna pięść (...) To ważna lekcja dla nas wszystkich. Jesteśmy gotowi by odeprzeć takie prowokacje i ataki. Sytuacja jest poważna. Dzisiaj nikt nie może mieć wątpliwości, że musimy być gotowi na różne scenariusze - powiedział Donald Tusk.
Drony nad Polską. Premier: Nie ma powodu do paniki
Zdaniem premiera zarówno Wojsko Polskie, jak i siły sojusznicze "zdały pierwszy egzamin". - Procedury, plany przygotowane na taki wypadek, działają. Nie ma powodu do paniki. Życie będzie toczyło się normalnie. Będziemy informować obywateli o wszystkich zdarzeniach (...) Nie ma powodu, aby wprowadzać jakieś restrykcje, które utrudniłby życie obywateli. Jeśli będzie taka potrzeba, będziemy to komunikować - przekazał szef polskiego rządu.
Premier zaapelował również do wszystkich, aby "byli wrażliwi na próby dezinformacji i propagandy".
- Od pierwszych minut Rosjanie są bardzo aktywni w sieci. Próby dezinformacji i siana paniki na pewno będą nam towarzyszyły (...) Proszę polegać na oficjalnych komunikatach - podsumował.
Rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. MON użyło uzbrojenia
W nocy z wtorku na środę wielokrotnie naruszono polską przestrzeń powietrzną przez rosyjskie drony.
Wojsko zareagowało, używając uzbrojenia do zestrzelenia obiektów, a wszystkie służby zostały postawione w stan najwyższej gotowości.
Szef rządu Donald Tusk przekazał, że jest w stałym kontakcie z prezydentem Karolem Nawrockim i ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz odebrał meldunek od dowódcy operacyjnego gen. Macieja Klisza.
Po godz. 8.00 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że zakończyło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa związane z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej. Wojsko pozostaje w gotowości.