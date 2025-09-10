Premier o "dramatycznej nocy". "Prowokacja na dużą skalę"

Rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły przestrzeń powietrzną Polski podczas ataku na Ukrainę. W związku z tym premier Donald Tusk skomentował tę sytuację przed posiedzeniem Rady Ministrów.

- Trwają konsultacje z sojusznikami - zapewnił premier. Podkreślił, że "współpraca między instytucjami jest wzorowa" i on sam jest w stałym kontakcie z prezydentem.

- Jesteśmy jak jedna pięść (...) To ważna lekcja dla nas wszystkich. Jesteśmy gotowi by odeprzeć takie prowokacje i ataki. Sytuacja jest poważna. Dzisiaj nikt nie może mieć wątpliwości, że musimy być gotowi na różne scenariusze - powiedział Donald Tusk.

Drony nad Polską. Premier: Nie ma powodu do paniki

Zdaniem premiera zarówno Wojsko Polskie, jak i siły sojusznicze "zdały pierwszy egzamin". - Procedury, plany przygotowane na taki wypadek, działają. Nie ma powodu do paniki. Życie będzie toczyło się normalnie. Będziemy informować obywateli o wszystkich zdarzeniach (...) Nie ma powodu, aby wprowadzać jakieś restrykcje, które utrudniłby życie obywateli. Jeśli będzie taka potrzeba, będziemy to komunikować - przekazał szef polskiego rządu.

Premier zaapelował również do wszystkich, aby "byli wrażliwi na próby dezinformacji i propagandy".

- Od pierwszych minut Rosjanie są bardzo aktywni w sieci. Próby dezinformacji i siana paniki na pewno będą nam towarzyszyły (...) Proszę polegać na oficjalnych komunikatach - podsumował.

Rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. MON użyło uzbrojenia

W nocy z wtorku na środę wielokrotnie naruszono polską przestrzeń powietrzną przez rosyjskie drony.

Wojsko zareagowało, używając uzbrojenia do zestrzelenia obiektów, a wszystkie służby zostały postawione w stan najwyższej gotowości.

Szef rządu Donald Tusk przekazał, że jest w stałym kontakcie z prezydentem Karolem Nawrockim i ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz odebrał meldunek od dowódcy operacyjnego gen. Macieja Klisza.

Po godz. 8.00 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że zakończyło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa związane z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej. Wojsko pozostaje w gotowości.

"Te drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone". Nadzwyczajna konferencja premiera Polsat News Polsat News