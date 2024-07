Założenia projektu opublikowano na rządowej stronie. Jak podkreślono, planowany termin przyjęcia ustawy przez Radę Ministrów to czwarty kwartał 2024 roku. W opisie stwierdzono, że nowe przepisy dotyczące rejestrowanych związków partnerskich to wykonanie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 12 grudnia 2023 roku, który stwierdził "naruszenie przez Polskę art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności tj. prawo do poszanowania życia rodzinnego i prywatnego".

