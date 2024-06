Czarzasty w odpowiedzi przekazał, że projekt złożyła minister do spraw równości Katarzyna Kotula. - Ten projekt już jest napisany, jest gotowy - przekazał. Dodał też, że z tego, co wie, w projekcie tym nie ma przysposobienia dzieci przez pary jednopłciowe. - Problem jest w tym, żeby użyć takich argumentów, żeby przekonać PSL do zagłosowania za tym projektem. Wierzę w to, że się uda - wyraził nadzieję polityk.

Reklama