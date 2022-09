Po mszy św. kondukt pogrzebowy przejedzie ulicami Rzeszowa na cmentarz komunalny Wilkowyja, gdzie odbędzie się ostatnie pożegnanie b. prezydenta. Trasa przejazdu konduktu to al. Sikorskiego, Armii Krajowej, rondo Pobitno, ul. Lwowska, ul. Cienista. Ferenc spocznie na cmentarzu w Alei Zasłużonych.

Pośmiertne odznaczenie Tadeusza Ferenca

Postanowienie o odznaczeniu zostało odczytane w katedrze rzeszowskiej, gdzie w piątek odbywa się msza św. pogrzebowa byłego wieloletniego prezydenta stolicy Podkarpacia. W uroczystości uczestniczą m.in. prezydent Andrzej Duda, przedstawiciele rządu oraz samorządów z całego kraju.

Tadeusz Ferenc został odznaczony pośmiertnie Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz wspólnoty samorządowej, za aktywność publiczną i społeczną oraz za osiągnięcia w pracy na rzecz nowoczesnego samorządu terytorialnego w Polsce.

Order z rąk prezydenta odebrały małżonka i córka byłego prezydenta Rzeszowa.

Przemówienie Andrzeja Dudy na pogrzebie

Prezydent Andrzej Duda zabrał głos podczas mszy. - Z całą pewnością był człowiekiem, był politykiem z wielką klasa. Myślę, że właśnie także i ta klasa powodowała umiejętność zachowania się, znalezienia się w różnych - czasem trudnych okolicznościach - że osiągnął tak wielki sukces w tym co kochał najbardziej - w działaniu dla drugiego człowieka - zaznaczył.

- Żegnam pana jako prezydent Rzeczypospolitej. Jako Andrzej Duda mówię panu prezydentowi do zobaczenia. Wierzę w to, że pan prezydent stąpa po niebieskich, mokrych połoninach i cieszy się teraz radością obecności u tronu Najwyższego. Z całego serca dziękuję za wszystko, co pan prezydent zrobił dla Rzeczypospolitej, dla Podkarpacia, dla Rzeszowa, dla ludzi - mówił Andrzej Duda.

Śmierć prezydenta Rzeszowa

Wieloletni prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc zmarł w szpitalu w minioną sobotę, po długiej chorobie. Miał 82 lata. Prezydentem stolicy Podkarpacia był od 2002 do 2021 roku, gdy zrezygnował z funkcji po przejściu COVID-19.