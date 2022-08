Tadeusz Ferenc zmarł w wieku 82 lat. "Prezydent zmarł w sobotę [27 sierpnia 2022 -red.] w szpitalu w Rzeszowie po długiej chorobie. Odszedł w otoczeniu najbliższych" - przekazała Marzena Kłeczek-Krawiec, rzecznik prasowy Prezydenta Miasta Rzeszowa.

"Wielki i wspaniały gospodarz Rzeszowa, serdeczny i życzliwy człowiek. Przez 18 lat sprawowania urzędu powiększył ponad dwukrotnie Rzeszów i uczynił z niego szybko rozwijające się nowoczesne miasto przyjazne mieszkańcom" - tak o zmarłym pisze wiceminister Warchoł.





Ferenc udzielił Warchołowi swojego poparcia, gdy ten w 2021 roku ubiegał się o fotel prezydenta Rzeszowa. Ostatecznie włodarzem miasta został wówczas Konrad Fijołek.

Tadeusz Ferenc. Sylwetka

Urodził się w Rzeszowie w 1940 roku. Pracę zawodową rozpoczął jeszcze w latach 50., w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego "PZL Rzeszów". W 1975 roku ukończył studia na Wydziale Ekonomicznym Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Od 1964 roku, do rozwiązania, był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W latach 90. wstąpił do Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie do Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Od 1994 roku zasiadał w Radzie Miasta Rzeszowa. W 2001 roku uzyskał mandat poselski z listy SLD i Unii Pracy. Utracił go jednak rok później, w związku z wyborem na urząd prezydenta Rzeszowa.

Wybory samorządowe w stolicy Podkarpacia wygrywał pięciokrotnie, kierując miastem do 2021 roku, kiedy zrzekł się urzędu. Powodem było pogorszenie stanu zdrowia po zachorowaniu na COVID-19.

W 2019 roku zrezygnował z członkostwa w SLD. W 2015 roku udzielił poparcia w wyborach prezydenckich Bronisławowi Komorowskiemu. W 2020 roku poparł Władysława Kosiniaka-Kamysza. Po rezygnacji z prezydentury w Rzeszowie popierał Marcina Warchoła, który przed wyborami opuścił szeregi Solidarnej Polski.

Miał żonę i córkę.