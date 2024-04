Andrzej Duda podkreślał, że badania prof. Staniszkis miały wymiar praktyczny. "Kiedy badała i opisywała mechanizmy społecznej i politycznej rzeczywistości, to nie tylko po to, by je dogłębnie zrozumieć, lecz także po to, by z wypracowanych wniosków wywieść konkretny pożytek" - czytamy w liście.