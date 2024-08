Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotowali synoptyczną prognozę pogody na najbliższe siedem dni. Wynika z niej, że warunki będą się zmieniać praktycznie cały czas i na stabilną aurę raczej nie mamy co liczyć, bo upały i burze będą co jakiś czas będą wracać do Polski.

Gdzie jest burza? Poniedziałek bardzo niespokojny

W poniedziałek ulewy trwają od rana, zwłaszcza w południowej połowie kraju. Z powodu prognozowanych silnych burz w południowych województwach obowiązują alerty pogodowe IMGW nawet trzeciego stopnia, a swój alert wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Miejscami mogą się nawet pojawić trąby powietrzne.

Z większości Polski zniknie upał - w poniedziałek utrzyma się już tylko na południowym wschodzie, gdzie miejscami termometry pokażą do 31 stopni Celsjusza . W reszcie kraju będzie od 25 do 28 stopni, a nad morzem jedynie 20 st. C.

IMGW prognozuje kiepską pogodę

W kolejnych dniach deszcz i burze nie będą niczym wyjątkowym. We wtorek można się ich spodziewać na południowym wschodzie i miejscami na wschodzie Polski. Podczas burz może spaść od 10 do 25 mm wody, a lokalnie również grad. Oprócz tego w dalszym ciągu może mocno wiać: w porywach do 70 km/h - przestrzega IMGW.

Również na południowym wschodzie i wschodzie będzie najcieplej: od 26 do lokalnie 30 stopni Celsjusza. W reszcie kraju można się spodziewać temperatur od 23 do 26 st. C. Najchłodniej będzie nad samym morzem (około 20 stopni). Reklama

Pogoda zmieni się w środę

W połowie tygodnia warunki będą "dynamiczne i zmienne" - prognozuje IMGW. Wciąż musimy się liczyć z przelotnymi opadami deszczu, które miejscami mogą być bardzo silne.

W środę na wschodzie, w centrum oraz na południowym wschodzie kraju znowu pojawią się burze, którym towarzyszyć będzie silny wiatr osiągający w porywach prędkość do 70 km/h.

Ponownie najcieplejszym miejscem kraju będzie południowy wschód, gdzie temperatury wyniosą od 27 do lokalnie nawet 30 stopni Celsjusza. W reszcie kraju zrobi się jednak chłodniej niż w poprzednich dniach: od 20-21 stopni na północnym zachodzie do 26 st. C w centrum i na północnym wschodzie Polski.

W środę przez wiele miejsc w Polsce przejdą ulewy i burze. Dodatkowo na południowym wschodzie mogą utrzymać się upały / wxcharts /

Burze zrobią sobie wolne

Od czwartku możemy liczyć na więcej słońca i mniej deszczu. Słabych opadów można się spodziewać już tylko na północy Polski.

Choć niebo się rozpogodzi i warunki się poprawią, to jednocześnie w całym kraju odczujemy wyraźne ochłodzenie. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach na północy pojawią się wartości od 19 do 21 st. C. W pozostałych miejscach będzie niewiele cieplej: od 23 stopni w centrum do 24 st. C na południowym wschodzie. Reklama

Pogoda w piątek bliska ideału

Pod koniec tygodnia zrobi się jeszcze bardziej słonecznie i można liczyć na ocieplenie. Piątek powinien być suchy, bez znaczących opadów. Temperatura wzrośnie i wyniesie od 23 stopni nad morzem i na wschodzie, przez około 25 st. C w centrum do 28 stopni na zachodzie kraju.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, choć nad morzem okresami dość silny i porywisty.

Pogoda w piątek będzie spokojna i praktycznie bez opadów. Będzie ciepło, ale nie upalnie / wxcharts /

Prognoza pogody na weekend: Dużo zmian

W sobotę czeka nas kontynuacja słonecznej pogody, a jedyne przelotne deszcze mogą wystąpić miejscami na zachodzie. W pozostałych miejscach kraju będzie spokojnie.

W pierwszej połowie weekendu do Polski mogą wrócić upały. Na zachodzie termometry pokażą do 30-31 stopni Celsjusza. Niewiele chłodniej będzie w centrum: około 28 stopni, a na północnym wschodzie i wschodzie można liczyć na temperatury od 23 do 25 st. C.

Niedziela natomiast przyniesie kolejne zmiany. Na północy i zachodzie nastąpi wyraźne pogorszenie warunków. Przez te rejony przetoczy się strefa deszczu i burz - miejscami ulewy będą wyjątkowo silne, a lokalnie możliwe będzie gradobicie. Reklama

Na południowym wschodzie wciąż będzie upalnie, z temperaturami dochodzącymi do 30 stopni. W centrum termometry pokażą około 25 st. C, zaś najchłodniej zrobi si na zachodzie i północnym zachodzie: od 19 do 21 stopni Celsjusza.



