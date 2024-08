Poniedziałek jest przeważnie spokojny, chociaż na południu Małopolski mogą pojawić się deszcze i burze. Deszcz może też popadać miejscami w centrum, jednak w reszcie kraju będzie spokojnie. Najcieplej będzie na wschodzie i tam miejscami może się jeszcze utrzymać upał sięgający 30 stopni Celsjusza.

Pogoda przynosi masę słońca

W miarę spokojna aura będzie nam towarzyszyć do czwartku - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.



Wtorek będzie bardzo podobny, z przelotnym deszczem i burzami, które mogą się pojawić na południu i wschodzie, a zwłaszcza w górach. Podczas burz wiatr może w porywach osiągać prędkość do 70 km/h.

To będzie bardzo ciepły dzień, zwłaszcza na południu, w centrum i na wschodzie - tam można się spodziewać temperatur od 25 do 30 st. C. Najchłodniej będzie nad morzem: 20-23 stopnie.

Środa ciepła, choć deszczowa

Mnóstwo słońca czeka nas również w połowie tygodnia. W środę przelotne opady deszczu mogą się pojawić tylko na krańcach południowo-zachodnich, w okolicy Kotliny Kłodzkiej i Jeleniogórskiej. W reszcie kraju będzie spokojnie.

Utrzymają się wysokie temperatury, szczególnie na południowym wschodzie. Tam miejscami znowu może być upalnie (około 30 stopni). Bardzo ciepło będzie także na południu, zachodzie i w centrum: 27-29 st. C.

Upał w większości kraju

Upał nie tylko nie odpuści, ale też zajmie zdecydowaną większość kraju. Na południowym zachodzie może sięgać 31 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej może być tylko nad morzem i na terenach podgórskich: 22-25 stopni.

W czwartek w większości kraju będzie upalnie do 31 stopni Celsjusza / wxcharts /

IMGW: Pogoda zacznie się psuć

Pod koniec tygodnia pogoda zdecydowanie się pogorszy. W całej Polsce zrobi się pochmurnie i w wielu miejscach wystąpią przelotne opady deszczu i burze.

Najwięcej burz w piątek można się spodziewać na południu i północy. Mogą one przynieść porywy wiatru sięgające 70 km/h.

Wciąż będzie upalnie, zwłaszcza w centralnej i wschodniej połowie kraju, gdzie na termometrach pojawią się wartości sięgające 31 st. C. Nad morzem będzie od 19 do 23 stopni, a na zachodzie od 23 do 26 stopni Celsjusza.

Pogoda w weekend nieprzyjemna i mokra

Koniec sierpnia i początek września upłyną pod znakiem kiepskiej, pochmurnej i deszczowej pogody, z wciąż wysokimi temperaturami.

Mimo wszystko wciąż będzie ciepło: od 22-23 stopni na północnym wschodzie i południu, 24-25 st. C na zachodzie do 28 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Najchłodniej znowu będzie nad morzem: od 19 do 22 stopni.

W weekend warunki się pogorszą: pojawi się więcej deszczu i burz w całym kraju. Tego typu aura utrzyma się także w niedzielę / wxcharts /

Niedziela bez burz, ale wyraźnie chłodniejsza

Ostatni dzień tygodnia i jednocześnie pierwszy dzień września będzie pochmurny w całym kraju. Miejscami na południu i wschodzie będzie padać, chociaż są też dobre wieści: nie powinno już grzmieć.

Niedziela będzie już wyraźnie chłodniejsza od wcześniejszych dni. Temperatury wyniosą od 17 do 22 stopni w większości Polski, a najcieplej będzie na zachodzie i w centrum: od 23 do 26 stopni Celsjusza.



