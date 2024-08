Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawił synoptyczną prognozę pogody na sobotę i niedzielę . Wynika z niej, że aura wyraźnie się zmieni, a na całkowity spokój nie mamy co liczyć.

Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Pogoda w sobotę przyniesie sporo deszczu

Pierwszy dzień weekendu będzie pochmurny w praktycznie całej Polsce . Wszędzie mogą padać przelotne deszcze. Sobota będzie też wietrzna . Najsilniejszych porywów można się spodziewać nad morzem i wysoko w górach ( do 65 km/h ), jednak mocnych podmuchów nie zabraknie też w wielu innych miejscach.

Termometry pokażą od 20-22 st. C na północy i terenach podgórskich Karpat przez 25-26 stopni w centrum i na wschodzie do 27 stopni Celsjusza na południowym zachodzie kraju.

Noc mokra na północy

Noc z soboty na niedzielę również będzie pochmurna, zwłaszcza na północy - tam miejscami przelotnie popada . Najchłodniej będzie na terenach podgórskich (około 12 stopni), a w reszcie Polski termometry pokażą od 14 do 17 st. C.

Wiatr będzie słabszy niż w ciągu dnia, jedynie na Wybrzeżu wciąż może być dosyć silny, osiągający w porywach prędkość do 65 km/h.

Burza w niedzielę na Suwalszczyźnie

Temperatury będą zbliżone do tych z soboty i wyniosą od 20-23 st. C na północy do 24-26 stopni Celsjusza w pozostałych częściach Polski.