Województwo śląskie doświadczyło prawdziwego armagedonu pogodowego. Rzeczniczka śląskiej komendy PSP bryg. Aneta Gołębiowska przekazała PAP, że od godz. 15:55 do 19:00 do jednostek straży w regionie wpłynęło 375 zgłoszeń w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Pogoda. Dąbrowa Górnicza pod wodą. Setki interwencji strażaków

Nawałnice nad Polską. Zalane ulice, woda wdarła się do jednostki OSP

Woda wdarła się także do budynku OSP Żużela w woj. opolskim. Na nagraniu zamieszczonym przez Remiza.pl można zauważyć, że jednostka jest położona nieco niżej poziomu drogi - widać to również po wyjeżdżającym na wzniesienie wozie strażackim. Nawałnica wystąpiła także nad Jeziorem Nyskim. (Otrzymano - red.) zgłoszenie że mężczyźnie silny wiatr porywa łódkę, a on sam próbuje do niej dopłynąć jednak zawraca i ledwie dopływa do brzegu" - przekazało WOPR Nysa, dodając, że mężczyźnie udało się samodzielnie wydostać z wody.