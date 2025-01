Pogodowy rollercoaster. Zima nie powiedziała ostatniego słowa

Alerty IMGW pierwszego stopnia przed silnym wiatrem obowiązują od godzin wieczornych w poniedziałek do poranku we wtorek.

Długoterminowa prognoza pogody. Zima chwilowo ustąpi i szybko wróci

Jak podaje portal Twoja Pogoda, w bieżącym tygodniu spodziewać się możemy dużych wahań temperatury i ciśnienia, a także wszystkich rodzajów opadów . "Przed nami ulewy, śnieżyce i wichury (...). Najpierw zima ustąpi miejsca odwilży i roztopom, by po kilku dniach ponownie wrócić" - wskazano.

Po deszczowym poniedziałku, podobnej pogody możemy spodziewać się we wtorek. Synoptycy z IMGW prognozują, że zachmurzenie będzie duże z możliwymi przejaśnieniami. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, a na północy i w górach deszczu ze śniegiem. Wysoko w górach spodziewane są opady śniegu. Temperatura może wahać się od 0 do 9 st. C.