Zaskoczenie na Saharze. Na piasku pojawiła się biała substancja

To ostatnie miejsce, w którym można się spodziewać śniegu, a jednak. Algierska część Sahary w Nowy Rok pokryła się śniegiem. Chociaż opady te nie były zbyt obfite, to wystarczyły do częściowego zakrycia wydm największej pustyni świata. Opady białego puchu zanotowano w kilku algierskich miastach. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia dokumentujące ten fenomen.