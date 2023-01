Wystąpią opady śniegu, jedynie na wschodzie deszczu ze śniegiem.

- Przyrost pokrywy śnieżnej nie będzie już tak duży. Nie powinien przekroczyć 3-4 cm na północnym wschodzie i w obszarach górskich - powiedział synoptyk IMGW.

Najniższa temperatura minimalna spodziewana jest w rejonach podgórskich. Tam spadnie ona do minus 6-7 stopni Celsjusza. W centrum ok. minus 3 stopnie. Najcieplejsza noc zapowiada się na wschodzie oraz na zachodzie i Wybrzeżu. Tam odpowiednio ok. 0 stopni i do ok. 2 stopni na plusie.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, już bez tak silnych porywów, zachodni i północno-zachodni.

Temperatura będzie spadać

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Na południowym wschodzie i wschodzie opady śniegu i tam prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o około 10 cm; na północnym zachodzie opady deszczu. Temperatura maksymalna od -2 st. C w rejonach podgórskich Karpat do 3 st. C nad morzem i Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu okresami dość silny, z kierunków zachodnich. W Sudetach porywy wiatru do 55 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady śniegu, początkowo możliwy także deszcz ze śniegiem. Opady stopniowo zanikające. Temperatura minimalna -2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo porywisty, z kierunków zachodnich.

W czwartek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 2 st. C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich.

W kolejnych dniach IMGW zapowiada marznące opadu deszczu oraz więcej śniegu. "Na drogach będzie ślisko, gdyż nocami temperatura będzie spadać poniżej 0 st." - podali synoptycy.