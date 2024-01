Prognoza pogody na niedzielę. Siarczysty mróz i opady śniegu

Rozpogodzenia sprzyjać będą siarczystym mrozom. "Temperatura minimalna od -16 st. C na północnym wschodzie, około -10 st. C w centrum i na południu, do -6 st. C nad morzem; w rejonach podgórskich Sudetów i Karpat spadek temperatury do -15 st. C" - precyzuje IMGW. Lokalnie temperatura spaść może nawet do -20 stopni C.