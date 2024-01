Woj. lubelskie. Oblodzenie dróg i chodników oraz intensywne opady śniegu

Oprócz tego w południowej części woj. lubelskiego, zgodnie z ostrzeżeniem wydanym przez IMGW , do niedzieli może spaść nawet do 20 cm śniegu.

Alerty pogodowe na Podkarpaciu i w woj. opolskim. Będzie ślisko

Ta apka mówi, kiedy spadnie śnieg - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Niedziela z opadami śniegu. W górach zamiecie

Tego dnia temperatura maksymalna będzie zróżnicowana. Wyniesie od -12 st. C na północnym wschodzie, przez około -5 st. C w centrum, do 0 st. C miejscami nad morzem. Wysoko w górach możliwe zawieje i zamiecie śnieżne.