Dziś wiosna nie da jeszcze o sobie wyraźnie znać na terenach podgórskich i górskich - termometry pokażą tam od 9 do 13 st. C. Mogą tam także wystąpić przelotne opady.

Pogoda na niedzielę. Słońce i przelotne opady deszczu

Niedzielna aura, tak samo jak dzień wcześniej, nie będzie sprzyjać Pomorzu. W północno-zachodniej części kraju wystąpią przelotne opady, a termometry pokażą od 14 st. C w Szczecinie do 18 st. C. w Gdańsku. Nad morzem temperatura spadnie nawet do 12 st. C.

W centralnej Polsce w niedzielę będzie ciepło, choć momentami będzie można odczuć porywisty wiatr. Termometry pokażą od 17 do 19 st. C. Najzimniej będzie w Zielonej Górze oraz Gorzowie Wielkopolskim. Temperatura spadnie do 12-14 st. C.