Pogoda a antycyklon Vera. Prognoza na piątek

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w nocy z czwartku na piątek początkowo spodziewane są przelotne opady deszczu i burze na wschodzie kraju.

- Najchłodniejsza noc zapowiada się na północy kraju, gdzie powinno być najwięcej pogodnego nieba. Tam miejscami temperatura spadnie do ok. 5 stopni Celsjusza. A najcieplej będzie na południowym wschodzie, gdzie chmur będzie najwięcej i tam do 13 stopni - mówi synoptyk Jakub Gawron.

Z kolei w piątek w ciągu dnia strefa przelotnych opadów deszczu i burz przemieści się nad południowo-wschodnią Polskę i od krańców wschodnich Małopolski, przez Podkarpacie, po Lubelszczyznę zachmurzenie to będzie największe. Tam pojawią się przelotne opady deszczu i burze.

Nadal najchłodniej będzie nad samym morzem. Tam termometry wskażą od 13 do 16 stopni Celsjusza. Na zachodzie kraju temperatura wzrośnie do 17-20 stopni, a najcieplej piątek zapowiada się na wschodzie, do 22 stopni.