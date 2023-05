Niespokojnie w pogodzie. Burze z gradem i deszcz

Oprac.: Joanna Mazur Polska

Pogoda nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. W czwartek we wschodniej części Polski możemy spodziewać się burz. Pojawią się również opady deszczu, a nawet gradu, który może osiągnąć średnicę do dwóch centymetrów. Porywy wiatru, jakie będą towarzyszyć żywiołowi, osiągną do 65 km/h.

Zdjęcie Prognoza pogody. We wschodniej części Polski pojawią się burze / Tomasz Kawka /East News / Twitter @IMGWmeteo /