Spełniły się prognozy zapowiadające intensywne burze i opady deszczu w południowo-wschodniej Polsce. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, na południu kraju (głównie na obszarach górskich) mają miejsce burze.

Gdzie jest burza?

Według specjalistów z IMGW miejscami natężenie opadów wynosi 3-6 mm/h, a lokalnie do 10 mm. Jak ostrzega IMGW, w ciągu najbliższych godzin burze będą zyskiwać na intensywności.

Ostrzeżenia w sprawie burz z gradem wydano dla większości województw: lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i południowych części śląskiego i małopolskiego.

IMGW ostrzegał od rana przed burzami

Pierwsze burze na krańcach południowo-zachodnich Polski pojawiły się we wtorek rano i wkroczyły z obszaru Niemiec i Czech. Miały one charakter krótkotrwały. Potem jednak aktywność burzowa stopniowo się nasilała.

Zdjęcie Na południu Polski pojawiają się burze. IMGW ostrzega, że miejscami może padać grad. / IMGW / materiał zewnętrzny

Jak ostrzegał IMGW we wtorek rano, burze spodziewane były na południowym zachodzie kraju. Według specjalistów z Instytutu najbardziej intensywne burze przetoczą się na krańcach południowych Śląska i Małopolski. IMGW ostrzegał przed intensywnymi opadami deszczu (do 30-35 mm) oraz możliwymi lokalnymi opadami gradu o średnicy dochodzącej do 2 cm.

Mniej gwałtowny przebieg prognozowano dla burz w rejonie od Ziemi Lubuskiej po Beskid Sądecki - tam opady deszczu w trakcie burz miały nie przekroczyć 15 mm, choć lokalnie zapowiadano opady do około 20-25 mm.

