- W środę będzie dość ciepło - od 11 do 16 stopni C. W całym kraju wystąpią słabe i przelotne opady deszczu - poinformowała synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ewa Łapińska. Wysoko w górach początkowo opady deszczu ze śniegiem i śniegu.

Nad przeważającym obszarem kraju wiele chmur.

Nad Polskę znad Niemiec wkroczył kolejny front atmosferyczny, tym razem związany z wieloośrodkowym cyklonem imieniem Piotr znad północnego i północno-wschodniego Atlantyku - informuje Twoja Pogoda. Największe zawirowania pogodowe spowodował jednak we wtorek.

Prognoza na czwartek i piątek. Temperatury wiosenne i wiele chmur

W czwartek zachmurzenie nadal duże, we wschodniej połowie kraju z większymi przejaśnieniami, rano na południowym wschodzie możliwe rozpogodzenia.

Na zachodzie opady deszczu, na południowym zachodzie okresami o natężeniu umiarkowanym. W Sudetach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na szczytach możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o 10-15 cm. Na północnym wschodzie miejscami przelotne opady deszczu.

W czwartek rano na południowym wschodzie lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna od 12 st. C do 16 st. C, tylko na zachodzie od 8 st. C do 12 st. C.

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w piątek na zachodzie i południowym zachodzie nadal pochmurnie i opady deszczu, chwilami bardziej intensywne. W strefie opadów temperatura maksymalna wyniesie od 6 stopni C. do 12 stopni C.

Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie duże, a najwięcej przejaśnień spodziewamy się na wschodzie kraju. Temperatura maksymalna w centrum i na wschodzie wyniesie od 13 stopni C. do 17 stopni C.

Pogoda na weekend. Najcieplej na wschodzie, nawet 17 stopni Celsjusza

W sobotę i niedziele najwięcej słońca na wschodzie i w centrum, natomiast zachmurzenie duże i opady deszczu możliwe są głównie na zachodzie i południu kraju.

Najcieplej w dalszym ciągu we wschodniej połowie kraju, od 14 stopni C. do 17 stopni C., najchłodniej natomiast na zachodzie i północy, od 8 stopni C. do 12 stopni C. We wschodniej połowie kraju wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, na pozostałym obszarze wiatr będzie słaby - prognozuje IMGW.